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10:55, 10 июня 2024Ценности

54-летняя Дженнифер Лопес прошлась по улице в прозрачном платье

Певица Дженнифер Лопес прошлась по Санта-Монике в прозрачном платье без белья

Фото: Splash News / Legion-Media

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес прошлась по улице в Санта-Монике на пути в ресторан в откровенном наряде. Соответствующтие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 54-летнюю знаменитость в прозрачном платье длины миди, сквозь которое просвечивалось ее тело. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда отказалась от нижнего белья. В качестве аксессуаров она выбрала большую сумку в тон наряду.

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Помимо этого, Лопес завязала волосы в низкий хвост и нанесла макияж с акцентом на глаза. Свой образ она дополнила массивными серьгами-кольцами.

В мае Дженнифер Лопес показала кубики пресса в откровенном наряде. Исполнительница снялась в сияющем зеленом бюстгальтере с завязками и облегающей юбке, оформленной высокой талией и разрезом на бедре.

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      Екатерина Ештокина
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