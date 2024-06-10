Адвокат заявил о намерении обжаловать пожизненный приговор авторитету Шишкану

Адвокат Рогозин: защита обжалует пожизненный приговор авторитету Шишкану

Начало событий в новости Главный вор России Шишкан получил пожизненный срок. Вместе с ним осудили 17 подельников

Защита намерена подать жалобу на пожизненный приговор криминальному авторитету Олегу Медведеву (Шишкан), осужденному за занятие высшего положения в преступной иерархии и расправу над раменским депутатом Татьяной Сидоровой и ее семьей. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Сергей Рогозин.

Ранее 10 июня Второй Западный окружной военный суд на основании обвинительного вердикта присяжных назначил Шишкану, которого называли «вором в законе номер один», максимальное по Уголовному кодексу наказание. Также были осуждены 17 его подельников.

Шишкан будет отбывать срок в колонии особого режима. Также ему назначен штраф в размере пяти миллионов рублей.

Слушание проходило в выездом формате в одном из самых больших залов Московского городского суда.