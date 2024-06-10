Суд приговорил криминального авторитета Шишкана к пожизненному сроку

2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева (Шишканова), известного по прозвищу Шишкан.

Слушание проходило в выездом формате в одном из самых больших залов Московского городского суда. Шишкан будет отбывать срок в колонии особого режима. Также ему назначен штраф в размере пяти миллионов рублей.

Фото: «Прайм Крайм»

Кроме того, 17 фигурантам уголовного дела Шишкана суд дал от условного до пожизненного лишения свободы, а также назначил штрафы в размере от 1,1 до 4 миллионов рублей и ограничение свободы на сроки от 1,5 до 2 лет.

Шишкана называли «вором в законе номер один»

16 мая член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева сообщила, что присяжные признали вора в законе виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Фото: «Прайм Крайм»

Присяжным нужно было вынести вердикты примерно по десяти эпизодам, включая вымогательство и убийства. На скамье подсудимых находились 18 человек, оправданы были только двое по двум эпизодам. По утверждению правозащитницы, Шишкана в криминальном мире называют «вором в законе номер один».

Замечу, что это одно из самых громких дел современной России Ева Меркачева член Совета по правам человека

В Следственном комитете России уточнили, что Шишкан занимал высшее положение в преступной иерархии и с 1990-х годов возглавлял наиболее многочисленное преступное сообщество, включая банду на территории Раменского городского округа, городских округов Жуковский и Бронницы Московской области.

Фото: «Прайм Крайм»

По версии следствия, Шишкан и его банда причастны к убийству гендиректора ЗАО «Племзавод "Раменское"», депутата местного законодательного собрания Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. Они преследовали цель завладеть земельными участками племзавода. Кроме того, их подозревают в убийствах конкурентов в сфере добычи природных ископаемых, причинении вреда здоровью, поджогах и вымогательстве.

Шишкан был задержан 15 июля 2019 года, разбирательство по его делу началось осенью 2023 года. Расследование сопровождалось скандалами. Так, в апреле уголовное дело возбудили в отношении конвоиров, которых заподозрили в передаче авторитету мобильных телефонов от его подручных во время заседания суда.