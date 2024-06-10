Военный суд приговорил к пожизненному сроку криминального авторитета Шишкана

В Москве суд приговорил к пожизненному сроку криминального авторитета Шишкана

2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева (Шишканова), известного как Шишкан. Об этом сообщает ТАСС.

Слушание проходило в выездом формате в одном из самых больших залов Московского городского суда. Такое решение было принято из-за значительного количества участников процесса. Шишкан будет отбывать срок в колонии особого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере пяти миллионов рублей.

Осужденный был задержан 15 июля 2019 года. Его обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в причастности к похищению и расправе над раменским депутатом Татьяной Сидоровой и тремя членами ее семьи.

16 мая 2024 года коллегия присяжных признала Медведева виновным по всем инкриминируемым статьям. По словам члена Совета по правам человека при президенте России Евы Меркачевой, мужчину в криминальном мире называют «вором в законе номер один».