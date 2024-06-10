17 подельников авторитета Шишкана осудили на сроки от условного до пожизненного

Суд дал от 5 лет условно до пожизненного 17 подельникам авторитета Шишкана

Второй Западный окружной военный суд приговорил 17 подельников криминального авторитета Олега Медведева (Шишканова), известного как Шишкан, к различным срокам — от пяти лет условно до пожизненного. Об этом сообщает ТАСС.

На основании обвинительного вердикта присяжных Юрий Офицеров — один из исполнителей расправы над бывшим депутатом Татьяной Сидоровой и ее семьей, как и сам Шишкан, получил пожизненное наказание. Трое подсудимых отделались условными сроками от 5 до 7,5 года, остальные за бандитизм осуждены от 14 до 23 лет. Двоих суд оправдал за непричастностью к преступлениям.

Шишкан будет отбывать наказание в колонии особого режима. Кроме того, ему назначен штраф в пять миллионов рублей. Он был задержан 15 июля 2019 года. Его обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в причастности к похищению и расправе над раменским депутатом Татьяной Сидоровой и тремя членами ее семьи.

Слушание проходило в выездом формате в одном из самых больших залов Московского городского суда. Такое решение было принято из-за значительного количества участников процесса.

16 мая 2024 года коллегия присяжных признала Медведева виновным по всем инкриминируемым статьям. По словам члена Совета по правам человека при президенте России Евы Меркачевой, мужчину в криминальном мире называют «вором в законе номер один».