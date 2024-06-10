Аленичев оценил шансы Промеса на возвращение в «Спартак»

Аленичев невысоко оценил шансы Промеса на возвращение в «Спартак»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил шансы голландского футболиста Квинси Промеса на возвращение в состав красно-белых. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению специалиста, вероятность такого развития событий не очень высока. «Как раз в том, что он вернется в клуб, я сомневаюсь. Думаю, что история "Спартака" с Промесом закончилась», — заявил Аленичев.

При этом тренер выразил надежду, что Промес продолжит футбольную карьеру. «Я видел, что он начал тренироваться. Главное, чтобы у него благополучно завершилось его дело», — заявил Аленичев.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в ОАЭ, но он продолжает находиться в стране. 29 февраля игрока задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции. Дело о ДТП было закрыто 1 мая.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.