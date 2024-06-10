Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Уганда
Сегодня
19:00 (Мск)
Алжир
ЧМ-2026 - Африка|Группа G. 4-й тур
Гвинея-Бисау
Сегодня
19:00 (Мск)
Египет
ЧМ-2026 - Африка|Группа A. 4-й тур
Бенин
Сегодня
19:00 (Мск)
Нигерия
ЧМ-2026 - Африка|Группа C. 4-й тур
Гана
Сегодня
22:00 (Мск)
ЦАР
ЧМ-2026 - Африка|Группа I. 4-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 2-й матч
10:23, 10 июня 2024Спорт

Аленичев оценил шансы Промеса на возвращение в «Спартак»

Аленичев невысоко оценил шансы Промеса на возвращение в «Спартак»
Дмитрий Аленичев

Дмитрий Аленичев . Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил шансы голландского футболиста Квинси Промеса на возвращение в состав красно-белых. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению специалиста, вероятность такого развития событий не очень высока. «Как раз в том, что он вернется в клуб, я сомневаюсь. Думаю, что история "Спартака" с Промесом закончилась», — заявил Аленичев.

При этом тренер выразил надежду, что Промес продолжит футбольную карьеру. «Я видел, что он начал тренироваться. Главное, чтобы у него благополучно завершилось его дело», — заявил Аленичев.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в ОАЭ, но он продолжает находиться в стране. 29 февраля игрока задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции. Дело о ДТП было закрыто 1 мая.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Россия в зоне СВО начала применять новую артустановку

      Десятки украинцев пересекли границу с Венгрией на военном грузовике

      В США рассказали о трудностях стран G7 c принятием решения по активам России

      Медведь вломился в дом к женщине и съел ее

      Партия Орбана показала худший результат за все время выборов в ЕП

      Украина разместит полученные F-16 за границей

      Вывоз рыбы с Дальнего Востока в Китай резко вырос

      Власти Турции решили экономить с использованием ИИ

      В российском городе сотни людей обратились к врачам с одинаковыми жалобами

      Девушка пришла в гости к бойфренду и сделала отвратительное открытие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше