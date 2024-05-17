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11:32, 17 мая 2024Спорт

Промеса освободили из-под стражи в ОАЭ

Parool: легионера «Спартака» Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Легионера «Спартака» Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае (ОАЭ). Об этом стало известно нидерландскому изданию Parool.

Условия освобождения Промеса не уточняются. Однако источники издания отмечают, что обычно освобождение происходит под залог. Кроме того, освобожденным лицам запрещено покидать страну, они обязаны отчитываться и реагировать на звонки властей.

Таким образом, футболист будет ожидать решение об экстрадиции на свободе. Нидерландские адвокаты Промеса Роберт Малевич и Софи Хоф отказались комментировать ситуацию.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции. Дело о ДТП было закрыто 1 мая.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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      Дарья Коршунова
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