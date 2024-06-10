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07:18, 10 июня 2024Силовые структуры

Дело о создании ОПС против Бойко-Великого снова рассмотрит суд

Дело о создании ОПС против Бойко-Великого снова рассматривают в суде Подмосковья
Василий Бойко-Великий

Василий Бойко-Великий. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Можайский городской суд снова начал рассмотрение дела против православного бизнесмена Василия Бойко-Великого, основателя компании «Русское молоко». Об этом сообщает Коммерсантъ.

Бойко-Великому вменяют создание организованного преступного сообщества (ОПС) ради хищения земельных участков в Подмосковье на 347,9 миллиона рублей. Фигурантами этого дела являются еще девять человек.

Следствие выяснило, что Бойко в 2003 году создал преступное сообщество, чтобы завладеть участками в Рузском районе под видом инвестирования в сельское хозяйство. Так сообщники переводили земли, принадлежащие гражданам по долевой собственности, на компании, находящиеся под контролем бизнесменов. Затем эти участки дробили и продавали новым владельцам. Отмечается, что в случае судебных разбирательства, обвиняемые отклоняли претензии, используя поддельные документы. Всего было похищено за восемь лет участков на две тысячи гектаров.

В 2023 году Черемушкинский суд Москвы приговорил к 6,5 года лишения свободы главу агрохолдинга «Русское молоко» за хищения средств в ростовском банке «Кредит Экспресс». Бизнесмен был признан виновным по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и 174 УК РФ («Легализация денежных средств»). Его арестовали в 2019 году по обвинению в хищении 500 тысяч долларов. По версии правоохранителей, преступление было совершено в 2014 году, когда со счета одного из клиентов банка «Кредит-экспресс» исчезли деньги. Адвокат утверждает, что Бойко-Великий не похищал средства, а заключил с владельцем счета договор займа. Позже бизнесмен погасил долг, что подтверждается нотариально заверенными расписками.

Бойко-Великий известен своими ультраправославными взглядами. Он запретил работать в своей компании некрещеным людям, обязал всех сотрудников пройти курс православной культуры, а также приказал обвенчаться тем, кто еще этого не сделал.

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      Екатерина Кашурникова
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