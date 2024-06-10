Двух бывших украинских пограничников осудили за покушение на силовика в ЛНР

Суд дал 14 и 17 лет двум украинским пограничникам за покушение на силовика в ЛНР

Суд огласил приговор в отношении двух бывших сотрудников пограничной службы Украины, которые пытались совершить покушение на помощника прокурора Меловского района Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, все произошло в феврале 2023 года. Осужденные получили задание совершить покушение на убийство или расправу над сотрудником районной прокуратуры для «дестабилизации обстановки в республике и запугивания местного населения». 27 февраля экс-пограничники заложили под днище автомобиля силовика самодельное взрывное устройство (СВУ), которое до этого забрали из тайника и собрали по инструкции. СВУ было оперативно обезврежено сотрудниками правоохранительных органов, а в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.

Суд признал их виновными по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывного устройства») УК РФ, приговорив к 14 и 17 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. Первые четыре года они будут отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее Верховный суд Крыма вынес приговор двум сотрудникам Государственной пограничной службы Украины за захват российского рыболовного судна в Азовском море в 2018 году. Им назначили наказание по 17 лет лишения свободы.

