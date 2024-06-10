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06:41, 10 июня 2024Силовые структуры

Глава АНО «Цифровые платформы» раскрыл подробности произошедшего

Глава АНО «Цифровые платформы» Щельцин: это была не драка, а нападение

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» АрсениЙ Щельцин в интервью «Известиям» рассказал о конфликте, произошедшем накануне на Сиреневом бульваре в Москве.

Он подчеркнул, что случившееся было нападением, а не дракой. Щельцин отметил, что набросившийся на него и его друга рокер изначально был настроен агрессивно, как и его спутница. При этом, по его словам, главной зачинщицей была именно женщина. «Можно точно сказать, что это больше похоже на какую-то встречу с маньяком и подругой маньяка», — поделился мужчина.

О нападении на Щельцина и его друга Ивана Познякова стало известно в воскресенье, 9 июня. Между ними и лидером музыкальной группы «Пасека» Романом Медведкином произошел конфликт, в ходе которого Позняков получил девять ножевых ранений, спасти его не удалось. Щельцину рокер нанес три удара, его прооперировали.

Как утверждает Медведкин, Щельцин с приятелем якобы начали оскорблять его 33-летнюю возлюбленную и он не смог этого стерпеть.

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      Марина Совина
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