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15:58, 10 июня 2024Из жизни

Больной раком Карл III напрямую пригрозил сыну

Больной раком король Британии Карл III попросил принца Гарри не говорить о семье

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Больной раком король Великобритании Карл III напрямую попросил младшего сына, принца Гарри, прекратить разглашать секреты королевской семьи. Об этом заявил королевский биограф Том Куинн в эксклюзивном интервью Daily Mirror.

«Отец напрямую попросил Гарри не говорить и не писать ничего о семье или брате и пригрозил последствиями. И все знают, что когда монарх просит тебя сделать что-то, и ты не подчинишься — будут последствия», — сказал Куинн.

Он отметил, что принц Гарри постоянно жаловался на то, как с ним обращались родные до отъезда в США, чтобы Карл III и принц Уильям признали вину и извинились. «Гарри просто не понимает, что разговор тет-а-тет может сработать. А публичные жалобы только усугубляют ситуацию. В случае с Гарри это означает, что рвется все больше связей с его прошлым», — заявил эксперт.

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16 декабря 2022

В 2020 году принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи и переехали в Калифорнию, США. Это привело к охлаждению отношений между принцем Гарри и его родственниками.

В частности, в интервью американской телеведущей Опре Уинфри в 2021 году принц Гарри с супругой заявили, что некий член королевской семьи допустил расистские высказывания в их адрес. 10 января 2023 года вышли мемуары Гарри. Перед выходом книги, получившей название Spare («Запасной»), Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

Ранее один из бывших сотрудников Букингемского дворца назвал главное препятствие для возвращения принца Гарри в британскую королевскую семью. По словам источника, его главным врагом на родине является старший брат — принц Уильям.

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      Никита Савин
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