МИД Финляндии запросил разъяснения ситуации с российским самолетом

Министерство иностранных дел Финляндии запросило разъяснения ситуации с российским самолетом. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство в социальной сети X.

«МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны в восточной части Финского залива у города Ловииса. «Мы серьезно относимся к предполагаемому территориальному нарушению, и расследование было начато немедленно», — подчеркнул глава ведомства.