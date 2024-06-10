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22:26, 10 июня 2024Мир

МИД Финляндии запросил разъяснения ситуации с российским самолетом

МИД Финляндии запросил разъяснения ситуации с российским самолетом

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Министерство иностранных дел Финляндии запросило разъяснения ситуации с российским самолетом. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство в социальной сети X.

«МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны в восточной части Финского залива у города Ловииса. «Мы серьезно относимся к предполагаемому территориальному нарушению, и расследование было начато немедленно», — подчеркнул глава ведомства.

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      Марина Совина
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