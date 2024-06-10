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19:32, 10 июня 2024Экономика

Индекс Мосбиржи вернулся к падению

Индекс Мосбиржи вернулся на уровень ниже 3200 пунктов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

По итогам торгов в понедельник, 10 июня, индекс Мосбиржи потерял 1,56 процента, вновь вернувшись на уровень ниже 3200 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

После того как в середине мая индекс преодолел отметку в 3500 пунктов, он начал быстро падать. Одним из поводов для такой тенденции стал отказ «Газпрома» от дивидендов из-за первых за четверть века убытков. Также повлияло сложившееся на рынке понимание, что смягчение денежно-кредитной политики откладывается на неопределенный срок.

В ходе Петербургского международного экономического форума индекс перешел к слабому росту, который был поддержан решением Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов.

Однако дальнейшие сигналы регулятора дали понять, что в конце июля ставка может вырасти сразу до 18 процентов, что привело к новым распродажам акций и возврату на уровень осени прошлого года.

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