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12:52, 10 июня 2024Наука и техника

На Курилах начали ротацию состава «Бастионов»

На Курилах начали ротацию состава комплексов «Бастион»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

На Курильских островах началась ротация личного состава ракетных комплексов «Бастион». Об этом со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщает ТАСС.

В мероприятии задействованы морской буксир МБ-105 и специальное судно «Бирюса», которые занимаются транспортировкой российских военнослужащих, обеспечивающих дежурство островах Матуа и Парамушир.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2024» в Кронштадте покажут пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Также в июне агентство со ссылкой на военное ведомство сообщило, что ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине.

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      Иван Потапов
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