Одна страна отказалась от саммита по Украине из-за отсутствия на нем России

Khmer Times: Камбоджа отказалась участвовать в саммите по Украине без России

Камбоджа не будет участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии без России, которая не была на него приглашена. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает газета Khmer Times.

Решение Камбоджи не участвовать в мирном саммите является правом Камбоджи, поскольку Камбоджа понимает, что он будет неудачным (из-за отсутствия на нем России. — прим. «Ленты.ру»). Присоединятся другие страны или нет — это их право решать», — заявил бывший премьер-министр и действующий председатель королевского совета страны Хун Сен.

Конференция по урегулированию украинского конфликта состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран, однако Россию на переговоры не позвали. Швейцария при этом называет целью мероприятия «стимулирование будущего мирного процесса».

Из-за отсутствия на конференции российской стороны от участия в саммите уже отказались Мексика и Никарагуа. Также стало известно, что на мероприятие не приедет президент Аргентины Хавьер Милей. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что число стран, отказавшихся от участия в саммите, будет только расти.