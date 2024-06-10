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02:01, 10 июня 2024Из жизни

Пару любителей секса на людях старше 40 заставили работать бесплатно

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

На острове Джерси, коронном владении Великобритании в проливе Ла-Манш, пару, которая занялась сексом на людях, заставили поработать бесплатно. Об этом сообщает Jersey Evening Post.

43-летний Лоуренс Манкс и 46-летняя Лиза Фаррингтон оказались в центре скандала в сентябре 2023 года. Тогда сразу несколько свидетелей заявили, что пара занималась сексом на ступенях жилого комплекса в городе Сент-Хелиер. На суде Манкс заявил, что стоял позади Фаррингтон и пытался выдавить прыщ у нее на шее, а она в шутку двигала бедрами. Женщина отметила также, что во время процедуры у нее, «возможно, задралась юбка». При этом оба признали, что были сильно пьяны.

7 июня суд приговорил любителей публичного секса к 90 часам общественных работ каждого. Кроме того, они должны будут выплатить по 400 фунтов стерлингов (45,3 тысячи рублей) судебных издержек.

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Адвокат Манкса и Фаррингтон заявил, что среди свидетелей случившегося не было детей, а сам акт «не был спланированным». Однако судья Бриджит Шоу назвала версию подсудимых об активном выдавливании прыща «ненадежной и неправдоподобной». В итоге пару не только приговорили к общественным работам, но и назначили испытательный срок в полгода каждому.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида девушка, занимавшаяся сексом на общественном пирсе, прыгнула с него в воду, чтобы спрятаться от сотрудников полиции. Однако скрыться ей не удалось: ее схватили, как только она вышла на берег.

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      Никита Савин
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