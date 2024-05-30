Голая девушка прервала секс на пляже и скрылась от полицейских в море

В американском штате Флорида девушка, занимавшаяся сексом на общественном пирсе, прыгнула с него в воду, чтобы спрятаться от сотрудников полиции. Об этом пишет New York Post.

Полицейских вызвала женщина, которая отдыхала на пляже с четырьмя детьми и заметила на пирсе голых девушку и парня. К тому времени в местный департамент полиции уже поступило несколько сообщений от людей, которые наблюдали за любовными похождениями этой пары.

Когда полицейские приехали на пляж, 20-летняя Алиссия Разо и ее 23-летний партнер все еще занимались сексом. Увидев сотрудников полиции, обнаженная пара тут же вскочила на ноги, а девушка прыгнула в море. Однако скрыться ей не удалось: ее схватили, как только она вышла на берег.

Парень и девушка были обвинены в незаконном проникновении на закрытую территорию и нарушении общественного порядка. Кроме того, Разо выдвинули обвинение в ненасильственном сопротивлении аресту. Пара была взята под стражу и освобождена под залог в тот же день.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния полицейский случайно закрылся в патрульной машине и занялся в ней сексом с женщиной, которую задержал ранее. Через месяц после произошедшего офицер подал в отставку.

