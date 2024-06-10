В России ответили на заявление из Пентагона о причастности к авиакатастрофам

Климов: Россия ответит на признание Пентагоном причастности к авиакатастрофам

Россия ответит на прозвучавшее в Пентагоне признание о причастности к военным авиакатастрофам, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на подтверждение Вашингтоном частичной вины в трагедиях.

«Это говорит о том, что американцы более не могут скрывать очевидного для нас. Об этом и [президент Владимир] Путин у нас говорил, и [глава МИД Сергей] Лавров говорил, и наши военные говорили, и эксперты наши говорили, что фактически американцы против нас воюют на территории Украины. Это не секрет великий. А раньше сами американцы об этом публично не рассуждали. Выясняется, что они теперь не стесняются об этом говорить публично», — высказался сенатор.

По словам парламентария, Россия не оставит без внимания заявления американской стороны.

Ответ какой может быть: на поле боя — военно-технический ответ, в политике — продолжать развивать нам движение во всем мире за освобождение от американского влияния и влияния стран НАТО Андрей Климов российский сенатор

«Надо продолжать эту работу профессионально и последовательно. Придумывать что-то в этой связи сверхъестественное я бы не стал, но использовать этот факт среди сотен других фактов в нашей работе по парламентской линии, по межпартийным международным связям, методами народной дипломатии и традиционной классической дипломатии — это все нужно делать», — заключил он.

Помощник начальника штаба 10-й армии ВС США Розанна Клементе заявила, что российские самолеты А-50У, Ил-76, Су-34 и Су-35, которое потерпели крушение в российском воздушном пространстве, были сбиты американскими системами Patriot. По ее словам, украинские экипажи были подготовлены иностранными инструкторами на территории Германии.

При этом в Госдуме ранее усомнились в достоверности этой информации. Соответствующее заявление сделал глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов