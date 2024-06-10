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17:21, 10 июня 2024Россия

В Госдуме опровергли падение А-50 над Азовским морем фразой «безбожно врут»

Картаполов: американцы врут о сбитии российского самолета ДРЛО А-50
Андрей Картаполов

Андрей Картаполов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Прозвучавшие в США заявления об уничтожении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 системой Patriot не соответствуют действительности. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов корреспонденту RTVI. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале издания.

Ранее об уничтожении российского самолета ДРЛО над Азовским морем заявила помощница начальника штаба 10-й Армии США полковник Розанна Клементе заявила.

«Безбожно врут», — отреагировал на слова американки Картаполов и призвал не придавать значение звучащим из США заявлениях. Самолет никто не сбивал, в том числе и американцы, сказал глава комитета Госдумы. «У них еще "сбивалки" не выросли», — заключил он.

Ранее украинская военная разведка заявила о поражении новейшего российского истребителя Су-57 на аэродроме в Астраханской области. Депутат Госдумы Алексей Чепа призвал не доверять украинским источникам. Он добавил, что Украине готова взять на себя ответственность даже за происшествия техногенного характера.

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