Российскую «Мальву» назвали идеальной кочующей САУ

Военкор Коц: мобильность «Мальвы» превращает ее в идеальную кочующую САУ

Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) на колесном шасси 2С43 «Мальва» отличается хорошей мобильностью и скорострельностью, которые превращают ее в идеальное кочующее огневое средство. Преимущества машины назвал военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Он отметил, что дальность стрельбы САУ при использовании стандартного осколочно-фугасного снаряда составляет 24 километра, а активно-реактивный боеприпас позволяет поразить цель на удалении до 28 километров. Также орудие может использовать управляемые боеприпасы «Краснополь-Д» с дальностью до 43 километров.

По словам автора, «Краснополь-Д» позволит «Мальве» поражать артиллерию противника, которая обладает сопоставимой дальностью. Также современные снаряды делают российскую установку практически неуязвимой для FPV-дронов.

2С43 получила современную систему управления огнем, которая сама рассчитывает направление стрельбы, угол наклона орудия и автоматически выполняет наведение. Координаты цели и метеоданные можно внести в компьютер заранее, поэтому на огневой позиции экипажу остается только подготовить орудие и выстрелить.

«Точность, дальнобойность, скорострельность и мобильность превращают "Мальву" в идеальное кочующее огневое средство. Это либо артиллерийское подразделение, либо отдельная установка, чья задача — сбить противника с толку путем последовательного ведения огня с нескольких позиций», — пишет Коц.

Ранее в июне появился ролик, демонстрирующий применение «Мальвы» для поражения целей в Харьковской области.