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14:41, 10 июня 2024Бывший СССР

Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по селу Садовому

Сальдо: шестеро раненых при ударе ВСУ по Садовому остаются в тяжелом состоянии
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: пресс-служба губернатора Херсонской области Сальдо / ТАСС

Несколько пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Садовое в Херсонской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, из 15 раненых в тяжелом состоянии остаются шесть человек. Пятеро из них, уточнил Сальдо, были помещены в Крымскую республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко, еще одна женщина госпитализирована в Скадовскую центральную городскую больницу.

«Из-за очень тяжелого состояния перевозить ее пока нельзя. Девятерым пострадавшим медпомощь оказывается амбулаторно, в госпитализации они не нуждаются», — добавил губернатор Херсонской области.

7 июня ВСУ нанесли удар по магазину в селе Садовое. В результате, по данным правоохранительных органов, выжить не удалось 22 мирным жителям, еще 15 были ранены. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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      Екатерина Грищенко
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