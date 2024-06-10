Состоялась жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025

Состоялась жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025. Трансляция велась на телеканале «Матч ТВ».

В группе A сыграют московское «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Соперники по квартету B — «Локомотив», «Ростов», «Оренбург» и «Химки». В группу C попали «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат» и «Пари Нижний Новгород». Квартет D составят «Зенит», «Рубин», «Факел» и «Акрон».

Церемонию провели заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Ирина Посиренина, а также бывшие футболисты Руслан Пименов, Дмитрий Булыкин, Никита Баженов и Игорь Семшов. Команды были распределены в четыре корзины в зависимости от занятого в сезоне-2023/2024 места в чемпионате России.

Обладателем Кубка России в сезоне-2023/2024 стал «Зенит». В финале петербуржцы обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.