Стало известно о многомиллионных убытках российского телеведущего

Компания ведущего Пельша потеряла 19,5 миллиона за 2023 год

Кинокомпания известного российского телеведущего Валдиса Пельша потерпела многомиллионные убытки за 2023 год. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Сообщается, что основанная Пельшем компания ООО «Документалист», занимающаяся производством документального кино, за 2023 год потеряла 19,5 миллиона рублей. При этом отмечается, что в 2022 году фирма ведущего получила более 15 миллионов чистой прибыли.

Ранее стало известно, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак и ресторатор Антон Пинский, владеющие рестораном Veter, потерпели убытки. Отмечалось, что они потеряли 18 миллионов рублей за 2023 год.

До этого сообщалось, что юморист Гарик Харламов, владеющий сетью ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, потерял более 30 миллионов рублей из-за бизнеса. При этом фирма и раньше терпела десятки миллионов рублей убытков.