Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:41, 10 июня 2024Интернет и СМИ

Стало известно о многомиллионных убытках российского телеведущего

Компания ведущего Пельша потеряла 19,5 миллиона за 2023 год

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Кинокомпания известного российского телеведущего Валдиса Пельша потерпела многомиллионные убытки за 2023 год. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Сообщается, что основанная Пельшем компания ООО «Документалист», занимающаяся производством документального кино, за 2023 год потеряла 19,5 миллиона рублей. При этом отмечается, что в 2022 году фирма ведущего получила более 15 миллионов чистой прибыли.

Ранее стало известно, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак и ресторатор Антон Пинский, владеющие рестораном Veter, потерпели убытки. Отмечалось, что они потеряли 18 миллионов рублей за 2023 год.

До этого сообщалось, что юморист Гарик Харламов, владеющий сетью ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, потерял более 30 миллионов рублей из-за бизнеса. При этом фирма и раньше терпела десятки миллионов рублей убытков.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия в зоне СВО начала применять новую артустановку

      Российский бизнес продолжил вести расчеты в долларах и евро

      Десятки украинцев пересекли границу с Венгрией на военном грузовике

      В США рассказали о трудностях стран G7 c принятием решения по активам России

      Медведь вломился в дом к женщине и съел ее

      Партия Орбана показала худший результат за все время выборов в ЕП

      Украина разместит полученные F-16 за границей

      Вывоз рыбы с Дальнего Востока в Китай резко вырос

      Власти Турции решили экономить с использованием ИИ

      В российском городе сотни людей обратились к врачам с одинаковыми жалобами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше