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19:11, 10 июня 2024Спорт

«Тоттенхэм» обвинили в использовании СВО для перехода футболиста

«Шахтер» обвинил «Тоттенхэм» в использовании СВО для перехода игрока Соломона
Манор Соломон

Манор Соломон. Фото: Andrew Caulridge / Reuters

В «Шахтере» обвинили «Тоттенхэм» в использовании специальной военной операции (СВО) для перехода футболиста Манора Соломона. Слова генерального директора украинского клуба Сергея Палкина приводит The Telegraph.

Палкин выразил недовольство тем фактом, что англичане летом 2023-го подписали контракт с израильтянином Соломоном и он ушел из «Шахтера» бесплатно. «Не могу поверить, что клуб с огромной историей — не только европейского, но и мирового уровня — может так себя вести. С моей точки зрения, это недопустимое поведение», — заявил он, сравнив «Тоттенхэм» с грабителями на дороге.

После начала СВО Международная федерация футбола (ФИФА) в марте 2022 года разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами в одностороннем порядке. Легионеры могли подписать краткосрочные соглашения с зарубежными командами.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз Европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

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      Андрей Стрельцов
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