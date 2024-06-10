В ДНР допустили создание нового федерального округа в «более широком» составе

Пушилин: создание нового федерального округа в России возможно, но позже

Создание нового федерального округа в России возможно, но позже и в «более широком» составе, предположил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Наверняка округ будет создан, но позже, когда для этого будут созданы все необходимые условия… И, может быть, в другом составе, более широком», — заявил Пушилин.

При этом в интервью ТАСС глава ДНР сообщил, что подтвержденной информации о создании нового округа нет, и решение по этому вопросу может принять только президент России Владимир Путин. Он уточнил, что ему неизвестны ни состав, ни название округа. «Как эта ситуация будет развиваться — покажет время», — заключил Пушилин.

Впервые о возможности образования нового федерального округа заговорил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Он предположил, что в его состав войдут Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, а также Крым. Всю территорию назовут Новороссией, добавил Балицкий. Впоследствии он уточнил, что решение о создании Новороссии в качестве федерального округа будет зависеть от президента.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнил, что решение о создании нового федерального округа, который включил бы в себя Донбасс и Новороссию, пока не принималось.