Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:30, 10 июня 2024Бывший СССР

В Харькове ввели аварийные отключения света

«Укрэнерго»: в Харькове ввели аварийные отключения света

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Харькове ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

Без света днем 10 июня остались как промышленные, так и бытовые потребители. Причиной аварийного отключения электричества в «Укрэнерго» назвали «осложнения в магистральной сети» города.

«Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры», — добавили в компании.

Вечером 9 июня стало известно, что в Сумах и Сумской области также частично пропал свет. Причины отключения электричества в регионе не уточнялись.

Ранее в Минэнерго Украины прокомментировали состояние энергосистемы страны. В ведомстве отметили, что сложившаяся ситуация значительно хуже, чем в 2022 и 2023 годах, в связи с чем Киев готовится к «достаточно сложной ситуации зимой».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В Армии США подтвердили, что ВСУ сбивали российские самолеты американским оружием. Это могли быть Ил-76, Су-34 и Су-35

      Арендаторы квартир назвали свои главные страхи

      На Украине назвали возможные сроки генерального сражения. Когда может завершиться СВО?

      Российский регион подвергся массовому обстрелу и атакам БПЛА

      Напавшего на главу «Цифровых платформ» взяли под стражу

      Вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

      Шойгу предложил Турции провести консультации по безопасности

      В Госдуме призвали отправить в отставку министра из российского региона

      «Реал» опроверг заявление Анчелотти об отказе команды от участия в клубном ЧМ

      Стало известно о производстве оружия для Украины на взорвавшемся в Польше заводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше