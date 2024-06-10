«Укрэнерго»: в Харькове ввели аварийные отключения света

В Харькове ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

Без света днем 10 июня остались как промышленные, так и бытовые потребители. Причиной аварийного отключения электричества в «Укрэнерго» назвали «осложнения в магистральной сети» города.

«Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры», — добавили в компании.

Вечером 9 июня стало известно, что в Сумах и Сумской области также частично пропал свет. Причины отключения электричества в регионе не уточнялись.

Ранее в Минэнерго Украины прокомментировали состояние энергосистемы страны. В ведомстве отметили, что сложившаяся ситуация значительно хуже, чем в 2022 и 2023 годах, в связи с чем Киев готовится к «достаточно сложной ситуации зимой».