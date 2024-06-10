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00:26, 10 июня 2024Мир

В Китае назвали способ российских военных расправляться с танками США на Украине

Asia Times: российские военные научились выводить из строя танки Abrams

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российские военные научились расправляться с американскими танками Abrams на Украине. Способ выводить из строя танки США назвал обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен.

«Русские обнаружили, что Abrams может быть выведен из строя беспилотниками, особенно "Ланцетом", или уничтожен минами. Он уязвим для противотанковых орудий, таких как российский "Корнет"», — сообщил автор статьи.

Он также указал на тот факт, что украинский конфликт продемонстрировал наличие у танков США ряда проблем. Так, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются, что во влажные дни электроника Abrams выходит из строя, и это не позволяет применять танк в бою.

«Сверхтяжелый танк также ограничен в возможностях применения, поскольку его вес и широкая посадка затрудняют прохождение узких мостов и перегруженных городских улиц», — добавил Брайен.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис назвал рутиной уничтожение российскими войсками техники, поставленной США Украине. Эксперт напомнил о появлении видео, на котором российские военные поразили танк Abrams и бронемашину Bradley производства США.

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      Маргарита Пименова
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