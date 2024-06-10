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13:59, 10 июня 2024Бывший СССР

В подполье заявили об ударах по складам и скоплениям ВСУ в Сумской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по складам и скоплениям ВСУ в Сумской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные ударили по пустующему детскому саду, который использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об ударах по скоплениям ВСУ в районе Краснополья Сумской области заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей, передает РИА Новости.

«По сообщениям из Краснополья, ни один гражданский человек даже не поцарапался. (...) В Белополье накрыли небольшой склад и около десяти военных», — рассказал он. Лебедев добавил, что по сообщениям местных жителей, взрыв слышали в центре Белополья.

Кроме того, как он утверждает, в Краснополье артиллерийским ударом удалось сорвать ротацию остатков личного состава ВСУ. По его данным, была поражена группа из 30 украинских военных.

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      Кристина Есикова
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