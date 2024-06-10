В России системы РЭР и РЭБ объединят в единую боевую сеть

«Известия»: ведутся работы по объединению систем РЭР и РЭБ в единую боевую сеть

Российский волонтерский проект «Локтар» ведет работы по объединению систем радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в единую боевую сеть. Об этом пишет газета «Известия».

Энтузиасты предлагают использовать единый протокол для обнаружения и подавления беспилотников противника. При этом работа единой боевой системы не должна мешать применению российских беспилотников. В настоящее время специалистами проекта ведется интеграция системы РЭР «Грань» с системой РЭБ «Пероед-М», данные с которых передаются в единую сеть, посредством которой осуществляется дистанционное управление ее компонентами.

«Получение полной картины радиоэлектронной обстановки на театре военных действий — это уже половина успеха», — заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.

В апреле издание сообщило, что в России на одном из предприятий запускается серийное производство комплекса РЭР «Грань» разработки проекта «Локтар», предназначенного для борьбы с дронами.