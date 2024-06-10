Экс-агент Джонсон: Украина рискует потерять Одессу из-за ошибки Запада

Украина рискует потерять Одессу и Николаев из-за решения Запада обмануть Россию с Минскими соглашениями. О судьбоносной ошибке заявил бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, в своем время Запад выступал гарантом соблюдения Минских соглашений, однако на деле это время использовались для усиления Украины. После этого Россия не будет доверять иностранным партнерам и не позволит Киеву сохранить контроль над Одессой и Николаевым, подчеркнул бывший агент.

«Меркель признала, что они лгали, что они не относились серьезно к этому соглашению», — напомнил Джонсон.

Ранее отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон выразил мнение, что Россия может взять Одессу и другие территории в течение одного-двух месяцев боев. Если этот конфликт продолжится, то Киев лишится многих территорий, сказал он.