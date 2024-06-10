Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: уровень жизни в России выше, чем в США

Уровень жизни в России выше, чем в США, так как люди живут в большей безопасности и могут позволить себе больше товаров. Об этом заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон по итогам визита в Санкт-Петербург на Международный экономический форум (ПМЭФ) в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«В России, в Санкт-Петербурге, женщина может выйти на улицу полдвенадцатого ночи и не бояться, что ее изнасилуют или ограбят. Когда вы спускаетесь в метро, вам не нужно убегать от крыс (...) Какие же глупые представления [о России] на Западе», — рассказал он в ответ на письмо американца, критиковавшего Россию.

Ранее американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США сами подорвали свое господство вследствие своих ошибок и теперь им на смену придут Россия и Китай. Он добавил, что если бы Соединенные Штаты грамотнее использовали «мягкую силу», делая американский образ жизни привлекательным, то Вашингтон не вызвал бы такого отторжения многих стран, который можно наблюдать сегодня.