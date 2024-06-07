В США заявили о подрыве мирового господства из-за собственных ошибок

Профессор Миршаймер: США сами подорвали свое господство вследствие своих ошибок

США сами подорвали свое господство вследствие своих ошибок, и теперь им на смену придут Россия и Китай. Об этом заявил американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Duran.

«Стремительное развитие Китая и возрождение могущества России подорвут установленный международный либеральный порядок, который Соединенные Штаты взращивали в однополярный период после Холодной войны (...) Я думаю, что США могли бы гораздо лучше управлять этим порядком, если бы действовали более мягко», — рассказал исследователь.

Миршаймер также добавил, что если бы Соединенные Штаты грамотнее использовали «мягкую силу», делая американский образ жизни привлекательным, то Вашингтон не вызвал бы такого отторжения многих стран, который можно наблюдать сегодня. В качестве примера он привел проблему с престижем США из-за поддержки Израиля.

Ранее Миршаймер назвал нейтралитет Украины и ее отказ от членства в НАТО условием мира и завершения конфликта. По его мнению, Соединенным Штатам необходимо дать понять украинскому руководству, что они неспособны обеспечить военные потребности и возврат утраченных территорий.