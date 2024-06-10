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22:16, 10 июня 2024Бывший СССР

В Старомайорском ДНР водрузили российский флаг

Рогов: в селе Старомайорское в ДНР поднят флаг России

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Российские военные водрузили флаг России в селе Старомайорское Донецкой народной Республики (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, российский флаг подняли гвардейцы пятой армии группировки «Восток». Это произошло после зачистки от Вооруженных сил Украины (ВСУ) северной части населенного пункта.

Ранее Рогов сообщил о срыве попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Луговское в Запорожской области, находящегося к юго-западу от города Гуляйполе.

Также председатель комиссии заявил, что российские военные улучшили позиции в населенном пункте Урожайное в ДНР после занятия соседнего села Старомайорское.

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      Евгений Силаев
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