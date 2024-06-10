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23:11, 10 июня 2024Россия

Военкор пообещал «огромные перемены» после встречи с Белоусовым

Военкор RT Гадзиев: после встречи с Белоусовым всех ждут огромные перемены
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

После встречи российских военных корреспондентов с министром обороны Андреем Белоусовым всех ждут «огромные перемены». Об этом заявил военкор RT Мурад Газдиев в своем Telegram-канале.

«Мы донесли все, что вы просили. И хорошее, и тем более плохое. Абсолютно все. Нас ждут огромные перемены», — пообещал Газдиев.

В понедельник, 10 июня, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине. Военкоры сочли разговор с министром откровенным и конструктивным.

Военкор Александр Коц сообщал, что в ходе встречи министром были даны поручения, такие мероприятия станут регулярными.

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      Марина Совина
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