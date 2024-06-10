Врач назвал опасные последствия отказа от разминки перед занятиями фитнесом

Врач травматолог-ортопед Максим Саутин назвал опасные последствия отказа от разминки перед занятиями фитнесом. Его слова приводит NEWS.ru.

По его словам, в разминке участвуют и мышцы, и сухожилия, и связки. «При этом увеличивается циркуляция суставной жидкости, синовиальной жидкости, меняется питание хрящевого покрова и так далее. Поэтому разминка необходима перед каждой тренировкой», — отметил Саутин.

Врач отметил, что отказ от разминки может привести к травмам суставов и мышц. «Некорректно говорить о том, что какие-то суставы подвержены травмам более или менее. Это скорее вопрос того, правильно ли выполняются упражнения и каким видом спорта занимается человек», — добавил Саутин.

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