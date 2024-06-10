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11:51, 10 июня 2024Бывший СССР

ВСУ рассказали о двух напряженных направлениях на фронте

Генштаб ВСУ: на купянском и кураховском направлениях напряженная обстановка

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Наиболее напряженная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается на купянском направлении в Харьковской области и на кураховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили в Генштабе ВСУ, сообщает ТАСС.

Сообщается, что с начала суток произошло семь боевых столкновений.

Ранее Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на купянском и краматорском направлениях. Бои проходили также на кураховском, покровском, ореховском и лиманском направлениях, с 6 по 7 июня произошло около 90 боестолкновений.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал одним из самых тяжелых для ВСУ в ДНР покровское направление. Также он указал на сложную обстановку в районе Волчанска в Харьковской области.

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      Илья Таксюр
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