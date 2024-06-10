Занимавшихся незаконной миграцией российских полицейских объединили в ОПГ

В Туле СК возбудил дело о преступном сообществе с участием экс-полицейских

В Туле следователи возбудили новое уголовное дело против бывших сотрудников полиции, занимавшихся незаконной миграцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

17 фигурантов дела попали под статью 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). По данным следствия, они объединились в организованную преступную группу (ОПГ) с иерархической структурой. В нее входили бывшие сотрудники управления МВД России по Тульской области, среди которых бывший заместитель начальника Роман Корсаков, который был задержан 31 мая. Ранее сотрудники ФСБ также задержали начальника управления по вопросам миграции Дениса Оськина, полковника полиции Елену Боровик, ведущего специалиста отделения по работе с соотечественниками и беженцами и начальников разрешительно-визового отдела.

По версии СК, с января 2020-го по 2024 год 11 местных жителей за деньги фиктивно трудоустраивали иностранцев и регистрировали их по месту пребывания. Они предоставляли в МВД подложные документы, на основании которых полицейские ставили иностранцев на миграционный учет, благодаря чему они получали российское гражданство. По этой схеме было легализовано как минимум 700 незаконных мигрантов.

Проведено 30 обысков, изъято более семи миллионов рублей, четыре тысячи долларов и столько же евро, 250 тысяч турецких лир, золотые украшения и документы.