Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:13, 10 июня 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали простой способ взбодриться утром

Врач Коновалов заявил, что зарядка бодрит утром лучше, чем кофе

Фото: bruce mars / Unsplash

Врач-офтальмолог и телеведущий Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал, какой простой способ помогает взбодриться утром лучше, чем кофе. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Коновалов призвал россиян по утрам делать зарядку. «Утренняя гимнастика в течение 10-15 минут бодрит лучше, чем 50 миллилитров кофеина», — заявил врач. Он добавил, что благодаря физической нагрузке по утрам у человека улучшаются память и концентрация внимания.

Ранее кардиолог Герман Гандельман назвал пользу хрена. По его словам, в этом продукте содержится вещество, которое защищает от рака.

Перед этим врачи Елена Малышева и Андрей Продеус раскрыли неочевидный фактор, который повышает риск развития онкологического заболевания. Они сообщили, что спровоцировать рак может длительный стресс.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия в зоне СВО начала применять новую артустановку

      Названы сроки возврата денег владельцам Qiwi-кошельков

      В ДНР раскрыли потери ВСУ на востоке Часова Яра

      Три человека получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области

      Россиянам назвали простой способ взбодриться утром

      Джокович утратил звание первой ракетки мира

      Раскрыт размер трат из главной российской «кубышки»

      В ДНР рассказали об интенсивном наступлении ВС России на авдеевском направлении

      Проснувшиеся во время операций пациенты рассказали об увиденном

      В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы. Наводку на них дала одна из западных спецслужб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше