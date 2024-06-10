Россиянам назвали простой способ взбодриться утром

Врач Коновалов заявил, что зарядка бодрит утром лучше, чем кофе

Врач-офтальмолог и телеведущий Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал, какой простой способ помогает взбодриться утром лучше, чем кофе. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Коновалов призвал россиян по утрам делать зарядку. «Утренняя гимнастика в течение 10-15 минут бодрит лучше, чем 50 миллилитров кофеина», — заявил врач. Он добавил, что благодаря физической нагрузке по утрам у человека улучшаются память и концентрация внимания.

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