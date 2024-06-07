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08:01, 7 июня 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли пользу хрена для простаты

Фото: Kuttelvaserova Stuchelova / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Герман Гандельман рассказал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о пользе хрена для простаты. Выпуск, в котором специалист раскрыл полезные свойства корнеплода, доступен на сайте телеканала.

Врач объяснил, что в хрене содержатся особые вещества — глюкозинолаты. По словам специалиста, они обладают противораковым действием. «Смотрите, это простата, а в ней образовывается рак. У человека, который употребляет пищу, богатую глюкозинолатами, рак не развивается», — отметил Гандельман.

Его соведущая Елена Малышева уточнила, что глюкозинолаты также содержатся и в горчице.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе кофе и чая. Он отметил, что напитки предупреждают развитие рака шейки матки у женщин и рака простаты у мужчин.

До этого Малышева назвала продукт, который препятствует развитию рака простаты. Таким действием, по словам врача, обладают шампиньоны, содержащие линоленовую кислоту.

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      Мария Большакова
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