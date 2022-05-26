Малышева назвала снижающий риск самого частого у мужчин вида рака продукт

Врач Елена Малышева заявила, что шампиньоны снижают риск рака простаты

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-невролог Дмитрий Шубин, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали продукт, употребление которого снижает риск возникновения самого распространенного у мужчин вида рака. По их словам, таким свойством обладают шампиньоны. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что в шампиньонах содержится линоленовая кислота — химическое соединение, снижающее вероятность появления рака простаты. «Рак предстательной железы — самый частый рак у мужчин», — заявила Малышева.

По словам Шубина, проводилось исследование, в котором группа мужчин употребляла грибы, а другая группа — нет. «Трижды в неделю части мужчин давали шампиньоны, оказалось, что у них рак предстательной железы диагностировался на 17 процентов реже, чем у тех, кого грибами не кормили», — объяснил он.

Не вовремя диагностированный рак простаты может привести к смерти, добавил Шубин.

Ранее Малышева и Шубин назвали еще один продукт, снижающий риск возникновения рака как у мужчин, так и у женщин. Полезными для профилактики рака простаты и рака груди доктора назвали помидоры. По словам врачей, овощ содержит большое количество ликопина.