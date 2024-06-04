Россиянам назвали повышающий риск рака неочевидный фактор

Врач Малышева заявила, что хронический стресс повышает риск развития рака

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам неочевидный фактор, который повышает риск развития онкологического заболевания. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Длительные стрессы являются одной из причин повышения риска опухоли», — заявила Малышева.

Продеус объяснил, что хронический стресс подавляет иммунную защиту. В результате организм не может бороться с появляющимися раковыми клетками, и болезнь начинает развиваться, добавил он.

Ранее Продеус назвал продукт, который защищает от рака. По его словам, таким свойством обладает шпинат.

Перед этим врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о приводящем к раку распространенном исследовании. Он рассказал, что рентгенография может спровоцировать развитие онкологического заболевания.