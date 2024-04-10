Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:51, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о приводящем к раку распространенном исследовании

Врач Мясников заявил, что рентгенография приводит к раку щитовидной железы

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасности рентгенографии. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что это распространенное исследование может приводить к развитию рака. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор рассказал, что рентгеновское излучение повышает риск развития рака щитовидной железы. «Щитовидная железа очень чувствительная, поэтому, собственно, при угрозе ядерного взрыва, технологического или военного, очень важно иметь доступ к йоду, потому что и как профилактика, и в случае чего — это очень важно, и это серьезно», — отметил медик.

Врач добавил, что по причине опасности рентгеновского излучения на пациентов при рентгенографии надевают защитные фартуки.

Ранее Мясников предупредил также об опасности компьютерной томографии (КТ). Врач подчеркнул, что 1,5-2 процента от всех случаев рака легких возникают в результате злоупотребления КТ.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Окна посыпались и двери с петель сорвало». Подполье сообщило об ударе по крупному скоплению войск ВСУ в Очакове

      Медведчук назвал Зеленского приговором украинскому народу

      Захарова назвала безрассудной реакцию Запада на удары по ЗАЭС

      Пашинян снова упрекнул ОДКБ

      Байден захотел самостоятельно закрыть американскую границу

      Против издательства возбудили дело из-за цен на школьные учебники

      105-летний мужчина назвал один вредный продукт секретом долголетия

      Глава МИД Израиля пригрозил верховному лидеру Ирана на понятном ему языке

      Американские дроны оказались бессильными против российской РЭБ

      Звезда «Сумерек» рассказал о трудностях отношений с девушкой возраста его дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше