Россиян предупредили о приводящем к раку распространенном исследовании

Врач Мясников заявил, что рентгенография приводит к раку щитовидной железы

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасности рентгенографии. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что это распространенное исследование может приводить к развитию рака. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор рассказал, что рентгеновское излучение повышает риск развития рака щитовидной железы. «Щитовидная железа очень чувствительная, поэтому, собственно, при угрозе ядерного взрыва, технологического или военного, очень важно иметь доступ к йоду, потому что и как профилактика, и в случае чего — это очень важно, и это серьезно», — отметил медик.

Врач добавил, что по причине опасности рентгеновского излучения на пациентов при рентгенографии надевают защитные фартуки.

Ранее Мясников предупредил также об опасности компьютерной томографии (КТ). Врач подчеркнул, что 1,5-2 процента от всех случаев рака легких возникают в результате злоупотребления КТ.