Зеленский назвал наиболее тяжелый участок фронта для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал наиболее тяжелый участок фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
По его словам, речь идет о ситуации на передовой в Донецкой народной республике (ДНР).
«Донетчина: наиболее тяжело. Силы обороны Украины делают все для стабилизации и защиты наших позиций», — заявил Зеленский.
Украинский лидер также отказался признавать потерю ВСУ села Рыжевка в Сумской области. Он назвал сообщения о взятии населенного пункта российскими военными «пропагандистской акцией» Москвы.