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12:26, 10 июня 2024Бывший СССР

Зеленский назвал наиболее тяжелый участок фронта для ВСУ

Зеленский назвал ситуацию на фронте в ДНР наиболее тяжелой для ВСУ

Фото: Julien de Rosa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал наиболее тяжелый участок фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о ситуации на передовой в Донецкой народной республике (ДНР).

«Донетчина: наиболее тяжело. Силы обороны Украины делают все для стабилизации и защиты наших позиций», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также отказался признавать потерю ВСУ села Рыжевка в Сумской области. Он назвал сообщения о взятии населенного пункта российскими военными «пропагандистской акцией» Москвы.

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      Екатерина Грищенко
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