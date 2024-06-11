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22:53, 11 июня 2024Спорт

16-летний футболист сборной Испании собрался делать уроки во время Евро-2024

Игрок сборной Испании Ямаль собрался учиться в школе параллельно с игрой на Евро
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

16-летний футболист сборной Испании Ламин Ямаль собрался делать школьные уроки параллельно с игрой на Евро-2024. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Я взял с собой домашнее задание. У меня также будут онлайн-занятия. Я хорошо учусь и надеюсь, что учитель не станет меня валить из-за игры в футбол», — сказал Ямаль.

На чемпионате Европы сборная Испании сыграет в группе B с Хорватией, Италией и Албанией. Первый матч испанцы проведут 15 июня против хорватов.

Ранее 16-летний Ямаль был назван главным претендентом на звание лучшего молодого игрока Европы в 2024 году.

4 октября Ямаль попал в стартовый состав «Барселоны» на матч Лиги чемпионов против «Порту» и стал самым молодым футболистом в истории турнира, который вышел на поле с первых минут.

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      Илья Костин
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