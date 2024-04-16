Двух россиян номинировали на звание лучшего молодого игрока года в Европе

Пиняева и Салтыкова номинировали на звание лучшего молодого игрока года в Европе

Объявлен список из 100 номинантов на ежегодную премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому (до 21 года) футболисту года в Европе. Рейтинг опубликован на сайте премии.

В список вошли два россиянина — принадлежащие московскому «Локомотиву» 19-летние Никита Салтыков (выступает на правах аренды за «Крылья Советов») и Сергей Пиняев. Футболисты заняли 62-е и 78-е места соответственно.

Лидером рейтинга стал 16-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. За ним расположились 19-летние полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш и хавбек «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

В 2023 году обладателем награды стал полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Тогда в числе номинантов также было два россиянина — защитник Виктор Мелехин из «Ростова» и полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, который летом того же года перешел в испанский «Реал Сосьедад».