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13:35, 16 апреля 2024Спорт

Двух россиян номинировали на звание лучшего молодого игрока года в Европе

Пиняева и Салтыкова номинировали на звание лучшего молодого игрока года в Европе
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев . Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Объявлен список из 100 номинантов на ежегодную премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому (до 21 года) футболисту года в Европе. Рейтинг опубликован на сайте премии.

В список вошли два россиянина — принадлежащие московскому «Локомотиву» 19-летние Никита Салтыков (выступает на правах аренды за «Крылья Советов») и Сергей Пиняев. Футболисты заняли 62-е и 78-е места соответственно.

Лидером рейтинга стал 16-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. За ним расположились 19-летние полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш и хавбек «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

В 2023 году обладателем награды стал полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Тогда в числе номинантов также было два россиянина — защитник Виктор Мелехин из «Ростова» и полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, который летом того же года перешел в испанский «Реал Сосьедад».

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      Дарья Коршунова
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