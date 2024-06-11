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16:51, 11 июня 2024Интернет и СМИ

Блогершу Лерчек отказались разводить с мужем

Суд отложил заседание о разводе блогеров Чекалиных до 10 июля

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мировой суд отложил заседание по делу о разводе блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее мужа Артема Чекалина. Об этом сообщает «Пятый канал».

Сообщается, что судья мирового участка не утвердил мировое соглашение между супругами. Заседание по делу о разводе Чекалиных перенесли на 10 июля.

Ранее Артем Чекалин сообщил о разводе с супругой. Он назвал расставание с женой самым тяжелым в жизни испытанием.

19 марта стало известно, что Лерчек подала на развод с мужем после 12 лет брака. До этого блогерша признавалась в интервью журналистке Лауре Джугелии, что из-за уголовного преследования в их отношениях возникли трудности.

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      Мария Большакова
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