Блогершу Лерчек отказались разводить с мужем

Суд отложил заседание о разводе блогеров Чекалиных до 10 июля

Мировой суд отложил заседание по делу о разводе блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее мужа Артема Чекалина. Об этом сообщает «Пятый канал».

Сообщается, что судья мирового участка не утвердил мировое соглашение между супругами. Заседание по делу о разводе Чекалиных перенесли на 10 июля.

Ранее Артем Чекалин сообщил о разводе с супругой. Он назвал расставание с женой самым тяжелым в жизни испытанием.

19 марта стало известно, что Лерчек подала на развод с мужем после 12 лет брака. До этого блогерша признавалась в интервью журналистке Лауре Джугелии, что из-за уголовного преследования в их отношениях возникли трудности.