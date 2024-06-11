Муж блогерши Лерчек сообщил о разводе

Блогер Артем Чекалин сообщил, что развелся с Валерией Чекалиной

Блогер Артериитов Чекалин заявил, что они с женой Валерией Чекалиной, известной в сети как Лерчек, официально расторгли брак. О разводе он сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Сегодня у нас с Валерией Валерьевной развод. Сегодня последний день, когда мы муж и жена», — отметил он.

Чекалин добавил, что любил экс-супругу и поблагодарил ее за совместно прожитые годы. «Из всего того, что было в моей жизни: уголовные дела, до этого я терял бизнес, были проблемы с деньгами, много всего было разного, самое страшное — это разрушение семьи. (...) На данный момент, в моей жизни это было самое тяжелое испытание», — высказался о разводе Чекалин.

11 июня в Москве состоялось очередное заседание по разводу Артема и Валерии Чекалиных. В зале суда бывших супругов не было, присутствовали только их представители, сообщил РЕН ТВ. Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что супруги решили разделить имущество, инициатором судебного разбирательства выступил Чекалин.

О том, что Лерчек подала на развод после 12 лет брака, стало известно 19 марта. Перед этим блогерша призналась, что из-за уголовного преследования у них с мужем возникли проблемы в отношениях.