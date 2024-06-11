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15:39, 11 июня 2024Россия

Экс-начальника Военной академии Минобороны назначили заместителем Шойгу

Заместителем Шойгу назначили экс-начальника Военной академии МО Молчанова
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Заместителем секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу назначили бывшего начальника Военной академии Минобороны Григория Молчанова. Об этом сообщается на сайте Совбеза.

По данным информационной системы «Спарк», данные которой приводит ТАСС, ранее он руководил Военной академией Минобороны России.

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Молчанов заслуженный военный специалист России. Его награждали орденом «За военные заслуги», орденом Почета. Помимо этого, ему выносил благодарность президент России.

Президент России Владимир Путин 12 мая освободил от должности секретаря Совбеза Николая Патрушева и назначил на его место экс-министра обороны России Сергея Шойгу. Кресло главы оборонного ведомства занял бывший вице-премьер правительства Андрей Белоусов.

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      Никита Абрамов
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