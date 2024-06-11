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04:31, 11 июня 2024Мир

Европейские главы МИД стран поддержали резолюцию СБ ООН по сектору Газа

Несколько европейских глав МИД выразили поддержку резолюции СБ ООН по Газе

Фото: Russian Foreign Ministry / Global Look Press

Главы МИД некоторых европейских стран выразили поддержку принятой СБ ООН резолюцией с планом прекращения огня в секторе Газа. Дипломаты призвали палестинское движение ХАМАС принять документ, пишет РИА Новости.

«Я приветствую резолюцию о прекращении огня и обмене заложниками, принятую ООН. Это важный шаг на пути к прекращению конфликта. Здесь нет оправданий. ХАМАС должно принять соглашение», — заявил в соцсети X глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

В свою очередь, глава МИД Бельгии Аджа Лабиб назвала резолюцию решающим шагом на пути к миру. По ее словам, «Бельгия призывает к немедленному соблюдению режима прекращения огня».

Накануне президент США Джо Байден объявил, что Израиль представил палестинскому радикальному движению ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. Как утверждал Байден, предложенная сделка состоит из трех этапов: вывод израильских войск из Газы и освобождение заложников из плена ХАМАС, бессрочное прекращение огня и начало восстановления Газы после боевых действий.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее рассказал, что американская резолюция по сделке о перемирии в секторе Газа является «котом в мешке». У Москвы есть вопросы к этому документу.

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      Марина Совина
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