Европейские главы МИД стран поддержали резолюцию СБ ООН по сектору Газа

Несколько европейских глав МИД выразили поддержку резолюции СБ ООН по Газе

Главы МИД некоторых европейских стран выразили поддержку принятой СБ ООН резолюцией с планом прекращения огня в секторе Газа. Дипломаты призвали палестинское движение ХАМАС принять документ, пишет РИА Новости.

«Я приветствую резолюцию о прекращении огня и обмене заложниками, принятую ООН. Это важный шаг на пути к прекращению конфликта. Здесь нет оправданий. ХАМАС должно принять соглашение», — заявил в соцсети X глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

В свою очередь, глава МИД Бельгии Аджа Лабиб назвала резолюцию решающим шагом на пути к миру. По ее словам, «Бельгия призывает к немедленному соблюдению режима прекращения огня».

Накануне президент США Джо Байден объявил, что Израиль представил палестинскому радикальному движению ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. Как утверждал Байден, предложенная сделка состоит из трех этапов: вывод израильских войск из Газы и освобождение заложников из плена ХАМАС, бессрочное прекращение огня и начало восстановления Газы после боевых действий.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее рассказал, что американская резолюция по сделке о перемирии в секторе Газа является «котом в мешке». У Москвы есть вопросы к этому документу.

