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20:54, 11 июня 2024Спорт

Федерер рассказал о недооценке Джоковича на старте карьеры

Роджер Федерер рассказал, что сомневался в успехах Новака Джоковича в теннисе

Фото: Wang Lili / Globallookpress.com

Швейцарец Роджер Федерер рассказал, что на старте карьеры Новака Джоковича сомневался в будущих успехах серба в теннисе. Об этом он сообщил в документальном фильме «Последние двенадцать дней».

«Вокруг Новака была определенная шумиха, но я не был полностью уверен в нем. Думаю, что не проявил должного уважения из-за его технических недостатков. Я чувствовал, что у Джоковича очень сильный удар справа, но движение слева было далеко не таким плавным, как сейчас», — сказал Федерер.

Новак Джокович — лучший теннисист в истории по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. У серба 24 титула, у Рафаэля Надаля — 22, у Роджера Федерера — 20. Также Джокович является рекордсменом по количеству сезонов, завершенных в статусе первой ракетки мира — у него их восемь.

В начале июня Джокович снялся с «Ролан Гаррос» перед четвертьфиналом. Во время победного матча четвертого круга против аргентинца Франсиско Серундоло серб получил травму колена, из-за которой пропустит и Уимблдон.

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      Илья Костин
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